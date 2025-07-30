KurseKategorien
Währungen / NMRK
NMRK: Newmark Group Inc - Class A

19.58 USD 0.37 (1.93%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NMRK hat sich für heute um 1.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.16 bis zu einem Hoch von 19.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Newmark Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
19.16 19.72
Jahresspanne
9.65 19.72
Vorheriger Schlusskurs
19.21
Eröffnung
19.16
Bid
19.58
Ask
19.88
Tief
19.16
Hoch
19.72
Volumen
3.044 K
Tagesänderung
1.93%
Monatsänderung
10.06%
6-Monatsänderung
58.67%
Jahresänderung
26.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K