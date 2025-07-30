Währungen / NMRK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NMRK: Newmark Group Inc - Class A
19.58 USD 0.37 (1.93%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NMRK hat sich für heute um 1.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.16 bis zu einem Hoch von 19.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Newmark Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NMRK News
- Newmark Group-Aktie erreicht Allzeithoch bei 19,71 USD
- Newmark Group stock hits all-time high at 19.71 USD
- 5 Reasons to Add CBRE Group Stock to Your Portfolio Now
- Offerpad Solutions (OPAD) Surges 29.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Newmark Group Inc stock hits 52-week high at 18.6 USD
- Fitch upgrades Newmark’s commercial primary servicer rating
- Newmark Group stock hits 52-week high at 18.39 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights CBRE Group, Jones Lang LaSalle and Newmark Group
- 3 Real Estate Operations Stocks Poised to Escape Industry Woes
- Jones Lang Stock Gains 28.1% in 3 Months: Will It Continue to Rise?
- Newmark Group stock hits 52-week high at 17.45 USD
- Jones Lang Unveils AI Capabilities for Building Operations
- Newmark Group (NMRK)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Newmark forms alliance with Mountain West to expand western US presence
- Newmark Group stock hits 52-week high at 16.11 USD
- Pinnacle West Q2 2025 slides: EPS declines but company maintains full-year guidance
- Earnings Estimates Moving Higher for Newmark Group (NMRK): Time to Buy?
- All You Need to Know About Newmark Group (NMRK) Rating Upgrade to Strong Buy
- JMP raises Newmark Group stock price target to $19 on strong Q2 earnings
- Newmark (NMRK) Q2 Revenue Jumps 20%
- Newmark Group, Inc. (NMRK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Newmark Group earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Newmark Group (NMRK) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Newmark Q2 2025 slides: revenue surges 20%, outlook raised on strong performance
Tagesspanne
19.16 19.72
Jahresspanne
9.65 19.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.21
- Eröffnung
- 19.16
- Bid
- 19.58
- Ask
- 19.88
- Tief
- 19.16
- Hoch
- 19.72
- Volumen
- 3.044 K
- Tagesänderung
- 1.93%
- Monatsänderung
- 10.06%
- 6-Monatsänderung
- 58.67%
- Jahresänderung
- 26.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K