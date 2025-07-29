Валюты / NMRK
NMRK: Newmark Group Inc - Class A
18.87 USD 0.33 (1.72%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NMRK за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.76, а максимальная — 19.32.
Следите за динамикой Newmark Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NMRK
Дневной диапазон
18.76 19.32
Годовой диапазон
9.65 19.70
- Предыдущее закрытие
- 19.20
- Open
- 19.22
- Bid
- 18.87
- Ask
- 19.17
- Low
- 18.76
- High
- 19.32
- Объем
- 2.232 K
- Дневное изменение
- -1.72%
- Месячное изменение
- 6.07%
- 6-месячное изменение
- 52.92%
- Годовое изменение
- 21.51%
