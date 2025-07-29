Moedas / NMRK
NMRK: Newmark Group Inc - Class A
19.35 USD 0.14 (0.73%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NMRK para hoje mudou para 0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.16 e o mais alto foi 19.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Newmark Group Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NMRK Notícias
Faixa diária
19.16 19.39
Faixa anual
9.65 19.70
- Fechamento anterior
- 19.21
- Open
- 19.16
- Bid
- 19.35
- Ask
- 19.65
- Low
- 19.16
- High
- 19.39
- Volume
- 89
- Mudança diária
- 0.73%
- Mudança mensal
- 8.77%
- Mudança de 6 meses
- 56.81%
- Mudança anual
- 24.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh