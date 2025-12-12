NMP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün NMP Acquisition Corp. hisse senedi 10.0400 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.0400 - 10.0400 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.0300 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. NMP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

NMP Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? NMP Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 10.0400 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.41% ve USD değerlerini izler. NMP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NMP hisse senedi nasıl alınır? NMP Acquisition Corp. hisselerini şu anki 10.0400 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.0400 ve Ask 10.0430 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NMP fiyat hareketlerini takip edin.

NMP hisse senedine nasıl yatırım yapılır? NMP Acquisition Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9000 - 10.0700 ve mevcut fiyatı 10.0400 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.0400 veya Ask 10.0430 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.10% ve 6 aylık değişim oranı 1.41% değerlerini karşılaştırır. NMP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

NMP Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? NMP Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.0700 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9000 - 10.0700). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.0300 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak NMP Acquisition Corp. performansını takip edin.

NMP Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? NMP Acquisition Corp. (NMP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9000 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.0400 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9000 - 10.0700 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NMP fiyat hareketlerini izleyin.