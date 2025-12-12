- Übersicht
NMP: NMP Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von NMP hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0400 bis zu einem Hoch von 10.0400 gehandelt.
Verfolgen Sie die NMP Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NMP heute?
Die Aktie von NMP Acquisition Corp. (NMP) notiert heute bei 10.0400. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0400 - 10.0400 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0300 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von NMP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NMP Dividenden?
NMP Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.0400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NMP zu verfolgen.
Wie kaufe ich NMP-Aktien?
Sie können Aktien von NMP Acquisition Corp. (NMP) zum aktuellen Kurs von 10.0400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0400 oder 10.0430 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NMP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NMP-Aktien?
Bei einer Investition in NMP Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.9000 - 10.0700 und der aktuelle Kurs 10.0400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.10% und 1.41%, bevor sie Orders zu 10.0400 oder 10.0430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NMP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NMP Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von NMP Acquisition Corp. (NMP) im vergangenen Jahr lag bei 10.0700. Innerhalb von 9.9000 - 10.0700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von NMP Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NMP Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von NMP Acquisition Corp. (NMP) im Laufe des Jahres betrug 9.9000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0400 und der Spanne 9.9000 - 10.0700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NMP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NMP statt?
NMP Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0300 und 1.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0300
- Eröffnung
- 10.0400
- Bid
- 10.0400
- Ask
- 10.0430
- Tief
- 10.0400
- Hoch
- 10.0400
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- -0.10%
- 6-Monatsänderung
- 1.41%
- Jahresänderung
- 1.41%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh