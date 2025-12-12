- Обзор рынка
NMP: NMP Acquisition Corp.
Курс NMP за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0400, а максимальная — 10.0400.
Следите за динамикой NMP Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NMP сегодня?
NMP Acquisition Corp. (NMP) сегодня оценивается на уровне 10.0400. Инструмент торгуется в пределах 10.0400 - 10.0400, вчерашнее закрытие составило 10.0300, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NMP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NMP Acquisition Corp.?
NMP Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.0400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.41% и USD. Отслеживайте движения NMP на графике в реальном времени.
Как купить акции NMP?
Вы можете купить акции NMP Acquisition Corp. (NMP) по текущей цене 10.0400. Ордера обычно размещаются около 10.0400 или 10.0430, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NMP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NMP?
Инвестирование в NMP Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9000 - 10.0700 и текущей цены 10.0400. Многие сравнивают -0.10% и 1.41% перед размещением ордеров на 10.0400 или 10.0430. Изучайте ежедневные изменения цены NMP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NMP Acquisition Corp.?
Самая высокая цена NMP Acquisition Corp. (NMP) за последний год составила 10.0700. Акции заметно колебались в пределах 9.9000 - 10.0700, сравнение с 10.0300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NMP Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NMP Acquisition Corp.?
Самая низкая цена NMP Acquisition Corp. (NMP) за год составила 9.9000. Сравнение с текущими 10.0400 и 9.9000 - 10.0700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NMP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NMP?
В прошлом NMP Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0300 и 1.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.0300
- Open
- 10.0400
- Bid
- 10.0400
- Ask
- 10.0430
- Low
- 10.0400
- High
- 10.0400
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.41%
- Годовое изменение
- 1.41%
