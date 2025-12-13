NMP: NMP Acquisition Corp.
今日NMP汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.0300和高点10.0300进行交易。
关注NMP Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NMP股票今天的价格是多少？
NMP Acquisition Corp.股票今天的定价为10.0300。它在10.0300 - 10.0300范围内交易，昨天的收盘价为10.0400，交易量达到6。NMP的实时价格图表显示了这些更新。
NMP Acquisition Corp.股票是否支付股息？
NMP Acquisition Corp.目前的价值为10.0300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.31%和USD。实时查看图表以跟踪NMP走势。
如何购买NMP股票？
您可以以10.0300的当前价格购买NMP Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.0300或10.0330附近，而6和0.00%显示市场活动。立即关注NMP的实时图表更新。
如何投资NMP股票？
投资NMP Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.9000 - 10.0700和当前价格10.0300。许多人在以10.0300或10.0330下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看NMP价格图表，了解每日变化。
NMP Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NMP Acquisition Corp.的最高价格是10.0700。在9.9000 - 10.0700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NMP Acquisition Corp.的绩效。
NMP Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
NMP Acquisition Corp.（NMP）的最低价格为9.9000。将其与当前的10.0300和9.9000 - 10.0700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NMP股票是什么时候拆分的？
NMP Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.0400和1.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.0400
- 开盘价
- 10.0300
- 卖价
- 10.0300
- 买价
- 10.0330
- 最低价
- 10.0300
- 最高价
- 10.0300
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- -0.20%
- 6个月变化
- 1.31%
- 年变化
- 1.31%