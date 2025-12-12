クォートセクション
NMP: NMPアクイジション

10.0400 USD 0.0100 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

NMPの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0400の安値と10.0400の高値で取引されました。

NMPアクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

NMP株の現在の価格は？

NMPアクイジションの株価は本日10.0400です。10.0400 - 10.0400内で取引され、前日の終値は10.0300、取引量は1に達しました。NMPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

NMPアクイジションの株は配当を出しますか？

NMPアクイジションの現在の価格は10.0400です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.41%やUSDにも注目します。NMPの動きはライブチャートで確認できます。

NMP株を買う方法は？

NMPアクイジションの株は現在10.0400で購入可能です。注文は通常10.0400または10.0430付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。NMPの最新情報はライブチャートで確認できます。

NMP株に投資する方法は？

NMPアクイジションへの投資では、年間の値幅9.9000 - 10.0700と現在の10.0400を考慮します。注文は多くの場合10.0400や10.0430で行われる前に、-0.10%や1.41%と比較されます。NMPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

NMPアクイジションの株の最高値は？

NMPアクイジションの過去1年の最高値は10.0700でした。9.9000 - 10.0700内で株価は大きく変動し、10.0300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NMPアクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

NMPアクイジションの株の最低値は？

NMPアクイジション(NMP)の年間最安値は9.9000でした。現在の10.0400や9.9000 - 10.0700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NMPの動きはライブチャートで確認できます。

NMPの株式分割はいつ行われましたか？

NMPアクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0300、1.41%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.0400 10.0400
1年のレンジ
9.9000 10.0700
以前の終値
10.0300
始値
10.0400
買値
10.0400
買値
10.0430
安値
10.0400
高値
10.0400
出来高
1
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
-0.10%
6ヶ月の変化
1.41%
1年の変化
1.41%
