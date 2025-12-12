- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NMP: NMPアクイジション
NMPの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0400の安値と10.0400の高値で取引されました。
NMPアクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
NMP株の現在の価格は？
NMPアクイジションの株価は本日10.0400です。10.0400 - 10.0400内で取引され、前日の終値は10.0300、取引量は1に達しました。NMPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
NMPアクイジションの株は配当を出しますか？
NMPアクイジションの現在の価格は10.0400です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.41%やUSDにも注目します。NMPの動きはライブチャートで確認できます。
NMP株を買う方法は？
NMPアクイジションの株は現在10.0400で購入可能です。注文は通常10.0400または10.0430付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。NMPの最新情報はライブチャートで確認できます。
NMP株に投資する方法は？
NMPアクイジションへの投資では、年間の値幅9.9000 - 10.0700と現在の10.0400を考慮します。注文は多くの場合10.0400や10.0430で行われる前に、-0.10%や1.41%と比較されます。NMPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
NMPアクイジションの株の最高値は？
NMPアクイジションの過去1年の最高値は10.0700でした。9.9000 - 10.0700内で株価は大きく変動し、10.0300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NMPアクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
NMPアクイジションの株の最低値は？
NMPアクイジション(NMP)の年間最安値は9.9000でした。現在の10.0400や9.9000 - 10.0700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NMPの動きはライブチャートで確認できます。
NMPの株式分割はいつ行われましたか？
NMPアクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0300、1.41%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.0300
- 始値
- 10.0400
- 買値
- 10.0400
- 買値
- 10.0430
- 安値
- 10.0400
- 高値
- 10.0400
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.10%
- 6ヶ月の変化
- 1.41%
- 1年の変化
- 1.41%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前