NMP: NMP Acquisition Corp.
Le taux de change de NMP a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.0400 et à un maximum de 10.0400.
Suivez la dynamique NMP Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NMP aujourd'hui ?
L'action NMP Acquisition Corp. est cotée à 10.0400 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.0400 - 10.0400, a clôturé hier à 10.0300 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de NMP présente ces mises à jour.
L'action NMP Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
NMP Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.0400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NMP.
Comment acheter des actions NMP ?
Vous pouvez acheter des actions NMP Acquisition Corp. au cours actuel de 10.0400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.0400 ou de 10.0430, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NMP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NMP ?
Investir dans NMP Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9000 - 10.0700 et le prix actuel 10.0400. Beaucoup comparent -0.10% et 1.41% avant de passer des ordres à 10.0400 ou 10.0430. Consultez le graphique du cours de NMP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action NMP Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de NMP Acquisition Corp. l'année dernière était 10.0700. Au cours de 9.9000 - 10.0700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.0300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de NMP Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action NMP Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de NMP Acquisition Corp. (NMP) sur l'année a été 9.9000. Sa comparaison avec 10.0400 et 9.9000 - 10.0700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NMP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NMP a-t-elle été divisée ?
NMP Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.0300 et 1.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.0300
- Ouverture
- 10.0400
- Bid
- 10.0400
- Ask
- 10.0430
- Plus Bas
- 10.0400
- Plus Haut
- 10.0400
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- -0.10%
- Changement à 6 Mois
- 1.41%
- Changement Annuel
- 1.41%
