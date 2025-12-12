- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NMP: NMP Acquisition Corp.
Il tasso di cambio NMP ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.0400 e ad un massimo di 10.0400.
Segui le dinamiche di NMP Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NMP oggi?
Oggi le azioni NMP Acquisition Corp. sono prezzate a 10.0400. Viene scambiato all'interno di 10.0400 - 10.0400, la chiusura di ieri è stata 10.0300 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NMP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni NMP Acquisition Corp. pagano dividendi?
NMP Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.0400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NMP.
Come acquistare azioni NMP?
Puoi acquistare azioni NMP Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.0400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.0400 o 10.0430, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NMP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NMP?
Investire in NMP Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.9000 - 10.0700 e il prezzo attuale 10.0400. Molti confrontano -0.10% e 1.41% prima di effettuare ordini su 10.0400 o 10.0430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NMP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni NMP Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di NMP Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 10.0700. All'interno di 9.9000 - 10.0700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.0300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NMP Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NMP Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di NMP Acquisition Corp. (NMP) nel corso dell'anno è stato 9.9000. Confrontandolo con gli attuali 10.0400 e 9.9000 - 10.0700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NMP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NMP?
NMP Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.0300 e 1.41%.
- Chiusura Precedente
- 10.0300
- Apertura
- 10.0400
- Bid
- 10.0400
- Ask
- 10.0430
- Minimo
- 10.0400
- Massimo
- 10.0400
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- -0.10%
- Variazione Semestrale
- 1.41%
- Variazione Annuale
- 1.41%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev