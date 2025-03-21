FiyatlarBölümler
NMFC: New Mountain Finance Corporation

9.91 USD 0.07 (0.71%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NMFC fiyatı bugün 0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.86 ve Yüksek fiyatı olarak 9.98 aralığında işlem gördü.

New Mountain Finance Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.86 9.98
Yıllık aralık
8.84 12.05
Önceki kapanış
9.84
Açılış
9.98
Satış
9.91
Alış
10.21
Düşük
9.86
Yüksek
9.98
Hacim
2.335 K
Günlük değişim
0.71%
Aylık değişim
-6.60%
6 aylık değişim
-10.15%
Yıllık değişim
-17.49%
21 Eylül, Pazar