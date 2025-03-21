Currencies / NMFC
NMFC: New Mountain Finance Corporation
9.78 USD 0.14 (1.41%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
NMFC exchange rate has changed by -1.41% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 9.59 and at a high of 9.83.
Follow New Mountain Finance Corporation dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
NMFC News
- BofA Securities downgrades New Mountain Finance stock on profitability concerns
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- Carlyle Secured Lending: Thesis Has Played Out, But Macro Uncertainty Is Real Risk (CGBD)
- New Mountain Finance: Lackluster Growth Prospects For This BDC (NASDAQ:NMFC)
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Earnings call transcript: New Mountain Finance Q2 2025 sees revenue miss
- New Mountain Finance (NMFC) Earnings Transcript
- New Mountain Finance Q2 2025 presentation: Stable dividend amid NAV decline
- New Mountain Finance (NMFC) Meets Q2 Earnings Estimates
- New Mountain Finance earnings matched, revenue fell short of estimates
- New Mountain Capital eyes secondary market for Azuria Water Solutions - Bloomberg
- New LTL freight class rules take effect on Saturday
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- New Mountain Finance Stock: A Buy At A 13% NAV Discount (NASDAQ:NMFC)
- Earn 8.2% From NMFC's Reliable Baby Bonds (NASDAQ:NMFCZ)
- New Mountain Finance Corp Announces Voting Results
- New Mountain Finance Stock: A 14% Yield That Is Worth Picking Up (Upgrade) (NMFC)
- Yield Hunting Part 14: New Mountain Finance's Baby Bond (NASDAQ:NMFC)
Daily Range
9.59 9.83
Year Range
8.84 12.05
- Previous Close
- 9.92
- Open
- 9.59
- Bid
- 9.78
- Ask
- 10.08
- Low
- 9.59
- High
- 9.83
- Volume
- 2.354 K
- Daily Change
- -1.41%
- Month Change
- -7.82%
- 6 Months Change
- -11.33%
- Year Change
- -18.57%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%