NMFC: New Mountain Finance Corporation
9.75 USD 0.06 (0.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NMFC para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.72 e o mais alto foi 9.79.
Veja a dinâmica do par de moedas New Mountain Finance Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.72 9.79
Faixa anual
8.84 12.05
- Fechamento anterior
- 9.69
- Open
- 9.72
- Bid
- 9.75
- Ask
- 10.05
- Low
- 9.72
- High
- 9.79
- Volume
- 581
- Mudança diária
- 0.62%
- Mudança mensal
- -8.11%
- Mudança de 6 meses
- -11.60%
- Mudança anual
- -18.82%
