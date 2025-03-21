Valute / NMFC
NMFC: New Mountain Finance Corporation
9.91 USD 0.07 (0.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NMFC ha avuto una variazione del 0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.86 e ad un massimo di 9.98.
Segui le dinamiche di New Mountain Finance Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.86 9.98
Intervallo Annuale
8.84 12.05
- Chiusura Precedente
- 9.84
- Apertura
- 9.98
- Bid
- 9.91
- Ask
- 10.21
- Minimo
- 9.86
- Massimo
- 9.98
- Volume
- 2.335 K
- Variazione giornaliera
- 0.71%
- Variazione Mensile
- -6.60%
- Variazione Semestrale
- -10.15%
- Variazione Annuale
- -17.49%
20 settembre, sabato