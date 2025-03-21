QuotazioniSezioni
NMFC: New Mountain Finance Corporation

9.91 USD 0.07 (0.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NMFC ha avuto una variazione del 0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.86 e ad un massimo di 9.98.

Segui le dinamiche di New Mountain Finance Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.86 9.98
Intervallo Annuale
8.84 12.05
Chiusura Precedente
9.84
Apertura
9.98
Bid
9.91
Ask
10.21
Minimo
9.86
Massimo
9.98
Volume
2.335 K
Variazione giornaliera
0.71%
Variazione Mensile
-6.60%
Variazione Semestrale
-10.15%
Variazione Annuale
-17.49%
