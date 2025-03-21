货币 / NMFC
NMFC: New Mountain Finance Corporation
9.86 USD 0.08 (0.82%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NMFC汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点9.82和高点9.93进行交易。
关注New Mountain Finance Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NMFC新闻
- New Mountain Finance: A 12.7% Dividend Yield, But It's Barely Covered (NASDAQ:NMFC)
- 美银证券因盈利担忧下调New Mountain Finance股票评级
- BofA Securities downgrades New Mountain Finance stock on profitability concerns
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- Carlyle Secured Lending: Thesis Has Played Out, But Macro Uncertainty Is Real Risk (CGBD)
- New Mountain Finance: Lackluster Growth Prospects For This BDC (NASDAQ:NMFC)
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Earnings call transcript: New Mountain Finance Q2 2025 sees revenue miss
- New Mountain Finance (NMFC) Earnings Transcript
- New Mountain Finance Q2 2025 presentation: Stable dividend amid NAV decline
- New Mountain Finance (NMFC) Meets Q2 Earnings Estimates
- New Mountain Finance earnings matched, revenue fell short of estimates
- New Mountain Capital eyes secondary market for Azuria Water Solutions - Bloomberg
- New LTL freight class rules take effect on Saturday
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- New Mountain Finance Stock: A Buy At A 13% NAV Discount (NASDAQ:NMFC)
- Earn 8.2% From NMFC's Reliable Baby Bonds (NASDAQ:NMFCZ)
- New Mountain Finance Corp Announces Voting Results
- New Mountain Finance Stock: A 14% Yield That Is Worth Picking Up (Upgrade) (NMFC)
- Yield Hunting Part 14: New Mountain Finance's Baby Bond (NASDAQ:NMFC)
日范围
9.82 9.93
年范围
8.84 12.05
- 前一天收盘价
- 9.78
- 开盘价
- 9.89
- 卖价
- 9.86
- 买价
- 10.16
- 最低价
- 9.82
- 最高价
- 9.93
- 交易量
- 1.298 K
- 日变化
- 0.82%
- 月变化
- -7.07%
- 6个月变化
- -10.61%
- 年变化
- -17.90%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值