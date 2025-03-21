通貨 / NMFC
NMFC: New Mountain Finance Corporation
9.84 USD 0.15 (1.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NMFCの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり9.72の安値と9.86の高値で取引されました。
New Mountain Finance Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NMFC News
- New Mountain Finance: A 12.7% Dividend Yield, But It's Barely Covered (NASDAQ:NMFC)
- BofA証券、収益性懸念でニューマウンテンファイナンスを格下げ
- BofA Securities downgrades New Mountain Finance stock on profitability concerns
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- Carlyle Secured Lending: Thesis Has Played Out, But Macro Uncertainty Is Real Risk (CGBD)
- New Mountain Finance: Lackluster Growth Prospects For This BDC (NASDAQ:NMFC)
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Earnings call transcript: New Mountain Finance Q2 2025 sees revenue miss
- New Mountain Finance (NMFC) Earnings Transcript
- New Mountain Finance Q2 2025 presentation: Stable dividend amid NAV decline
- New Mountain Finance (NMFC) Meets Q2 Earnings Estimates
- New Mountain Finance earnings matched, revenue fell short of estimates
- New Mountain Capital eyes secondary market for Azuria Water Solutions - Bloomberg
- New LTL freight class rules take effect on Saturday
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- New Mountain Finance Stock: A Buy At A 13% NAV Discount (NASDAQ:NMFC)
- Earn 8.2% From NMFC's Reliable Baby Bonds (NASDAQ:NMFCZ)
- New Mountain Finance Corp Announces Voting Results
- New Mountain Finance Stock: A 14% Yield That Is Worth Picking Up (Upgrade) (NMFC)
- Yield Hunting Part 14: New Mountain Finance's Baby Bond (NASDAQ:NMFC)
1日のレンジ
9.72 9.86
1年のレンジ
8.84 12.05
- 以前の終値
- 9.69
- 始値
- 9.72
- 買値
- 9.84
- 買値
- 10.14
- 安値
- 9.72
- 高値
- 9.86
- 出来高
- 1.844 K
- 1日の変化
- 1.55%
- 1ヶ月の変化
- -7.26%
- 6ヶ月の変化
- -10.79%
- 1年の変化
- -18.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K