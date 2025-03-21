КотировкиРазделы
NMFC: New Mountain Finance Corporation

9.78 USD 0.14 (1.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NMFC за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.59, а максимальная — 9.83.

Следите за динамикой New Mountain Finance Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.59 9.83
Годовой диапазон
8.84 12.05
Предыдущее закрытие
9.92
Open
9.59
Bid
9.78
Ask
10.08
Low
9.59
High
9.83
Объем
2.354 K
Дневное изменение
-1.41%
Месячное изменение
-7.82%
6-месячное изменение
-11.33%
Годовое изменение
-18.57%
