NMFC: New Mountain Finance Corporation
9.78 USD 0.14 (1.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NMFC за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.59, а максимальная — 9.83.
Следите за динамикой New Mountain Finance Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
9.59 9.83
Годовой диапазон
8.84 12.05
- Предыдущее закрытие
- 9.92
- Open
- 9.59
- Bid
- 9.78
- Ask
- 10.08
- Low
- 9.59
- High
- 9.83
- Объем
- 2.354 K
- Дневное изменение
- -1.41%
- Месячное изменение
- -7.82%
- 6-месячное изменение
- -11.33%
- Годовое изменение
- -18.57%
