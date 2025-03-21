KurseKategorien
NMFC: New Mountain Finance Corporation

9.84 USD 0.15 (1.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NMFC hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.72 bis zu einem Hoch von 9.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die New Mountain Finance Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NMFC News

Tagesspanne
9.72 9.86
Jahresspanne
8.84 12.05
Vorheriger Schlusskurs
9.69
Eröffnung
9.72
Bid
9.84
Ask
10.14
Tief
9.72
Hoch
9.86
Volumen
1.844 K
Tagesänderung
1.55%
Monatsänderung
-7.26%
6-Monatsänderung
-10.79%
Jahresänderung
-18.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K