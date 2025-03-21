Währungen / NMFC
NMFC: New Mountain Finance Corporation
9.84 USD 0.15 (1.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NMFC hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.72 bis zu einem Hoch von 9.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die New Mountain Finance Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.72 9.86
Jahresspanne
8.84 12.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.69
- Eröffnung
- 9.72
- Bid
- 9.84
- Ask
- 10.14
- Tief
- 9.72
- Hoch
- 9.86
- Volumen
- 1.844 K
- Tagesänderung
- 1.55%
- Monatsänderung
- -7.26%
- 6-Monatsänderung
- -10.79%
- Jahresänderung
- -18.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K