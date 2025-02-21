FiyatlarBölümler
Dövizler / NLOP
NLOP: Net Lease Office Properties of Beneficial Interest

29.09 USD 0.22 (0.75%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NLOP fiyatı bugün -0.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.07 ve Yüksek fiyatı olarak 29.41 aralığında işlem gördü.

Net Lease Office Properties of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

NLOP haberleri

Günlük aralık
29.07 29.41
Yıllık aralık
26.20 34.53
Önceki kapanış
29.31
Açılış
29.16
Satış
29.09
Alış
29.39
Düşük
29.07
Yüksek
29.41
Hacim
187
Günlük değişim
-0.75%
Aylık değişim
-0.78%
6 aylık değişim
-6.61%
Yıllık değişim
-4.06%
21 Eylül, Pazar