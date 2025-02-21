Dövizler / NLOP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NLOP: Net Lease Office Properties of Beneficial Interest
29.09 USD 0.22 (0.75%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NLOP fiyatı bugün -0.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.07 ve Yüksek fiyatı olarak 29.41 aralığında işlem gördü.
Net Lease Office Properties of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NLOP haberleri
- Net Lease Office Properties: The Dividends Commence (NYSE:NLOP)
- Kingdom Capital Advisors Q2 2025 Investor Letter
- Net Lease Office Properties: A Premium Valuation In A Declining Sector (NYSE:NLOP)
- Net Lease Office Properties Stock: Attractively Priced Relative To Book Value (NYSE:NLOP)
- The State Of REITs: February 2025 Edition
Günlük aralık
29.07 29.41
Yıllık aralık
26.20 34.53
- Önceki kapanış
- 29.31
- Açılış
- 29.16
- Satış
- 29.09
- Alış
- 29.39
- Düşük
- 29.07
- Yüksek
- 29.41
- Hacim
- 187
- Günlük değişim
- -0.75%
- Aylık değişim
- -0.78%
- 6 aylık değişim
- -6.61%
- Yıllık değişim
- -4.06%
21 Eylül, Pazar