통화 / NLOP
NLOP: Net Lease Office Properties of Beneficial Interest
29.09 USD 0.22 (0.75%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NLOP 환율이 오늘 -0.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.07이고 고가는 29.41이었습니다.
Net Lease Office Properties of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NLOP News
일일 변동 비율
29.07 29.41
년간 변동
26.20 34.53
- 이전 종가
- 29.31
- 시가
- 29.16
- Bid
- 29.09
- Ask
- 29.39
- 저가
- 29.07
- 고가
- 29.41
- 볼륨
- 187
- 일일 변동
- -0.75%
- 월 변동
- -0.78%
- 6개월 변동
- -6.61%
- 년간 변동율
- -4.06%
20 9월, 토요일