Moedas / NLOP
NLOP: Net Lease Office Properties of Beneficial Interest
29.25 USD 0.42 (1.46%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NLOP para hoje mudou para 1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.82 e o mais alto foi 29.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Net Lease Office Properties of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NLOP Notícias
- Net Lease Office Properties: The Dividends Commence (NYSE:NLOP)
- Kingdom Capital Advisors Q2 2025 Investor Letter
- Net Lease Office Properties: A Premium Valuation In A Declining Sector (NYSE:NLOP)
- Net Lease Office Properties Stock: Attractively Priced Relative To Book Value (NYSE:NLOP)
- The State Of REITs: February 2025 Edition
Faixa diária
28.82 29.25
Faixa anual
26.20 34.53
- Fechamento anterior
- 28.83
- Open
- 28.93
- Bid
- 29.25
- Ask
- 29.55
- Low
- 28.82
- High
- 29.25
- Volume
- 52
- Mudança diária
- 1.46%
- Mudança mensal
- -0.24%
- Mudança de 6 meses
- -6.10%
- Mudança anual
- -3.53%
