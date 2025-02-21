クォートセクション
通貨 / NLOP
NLOP: Net Lease Office Properties of Beneficial Interest

29.31 USD 0.48 (1.66%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NLOPの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり28.82の安値と29.33の高値で取引されました。

Net Lease Office Properties of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
28.82 29.33
1年のレンジ
26.20 34.53
以前の終値
28.83
始値
28.93
買値
29.31
買値
29.61
安値
28.82
高値
29.33
出来高
113
1日の変化
1.66%
1ヶ月の変化
-0.03%
6ヶ月の変化
-5.91%
1年の変化
-3.33%
