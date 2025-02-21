通貨 / NLOP
NLOP: Net Lease Office Properties of Beneficial Interest
29.31 USD 0.48 (1.66%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NLOPの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり28.82の安値と29.33の高値で取引されました。
Net Lease Office Properties of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
28.82 29.33
1年のレンジ
26.20 34.53
- 以前の終値
- 28.83
- 始値
- 28.93
- 買値
- 29.31
- 買値
- 29.61
- 安値
- 28.82
- 高値
- 29.33
- 出来高
- 113
- 1日の変化
- 1.66%
- 1ヶ月の変化
- -0.03%
- 6ヶ月の変化
- -5.91%
- 1年の変化
- -3.33%
