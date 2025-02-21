Валюты / NLOP
NLOP: Net Lease Office Properties of Beneficial Interest
28.81 USD 0.19 (0.66%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NLOP за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.50, а максимальная — 29.00.
Следите за динамикой Net Lease Office Properties of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NLOP
Дневной диапазон
28.50 29.00
Годовой диапазон
26.20 34.53
- Предыдущее закрытие
- 29.00
- Open
- 28.77
- Bid
- 28.81
- Ask
- 29.11
- Low
- 28.50
- High
- 29.00
- Объем
- 207
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- -1.74%
- 6-месячное изменение
- -7.51%
- Годовое изменение
- -4.98%
