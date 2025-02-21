Währungen / NLOP
NLOP: Net Lease Office Properties of Beneficial Interest
29.12 USD 0.19 (0.65%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NLOP hat sich für heute um -0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.12 bis zu einem Hoch von 29.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Net Lease Office Properties of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
29.12 29.41
Jahresspanne
26.20 34.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.31
- Eröffnung
- 29.16
- Bid
- 29.12
- Ask
- 29.42
- Tief
- 29.12
- Hoch
- 29.41
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.65%
- Monatsänderung
- -0.68%
- 6-Monatsänderung
- -6.52%
- Jahresänderung
- -3.96%
