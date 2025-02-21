Valute / NLOP
NLOP: Net Lease Office Properties of Beneficial Interest
29.09 USD 0.22 (0.75%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NLOP ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.07 e ad un massimo di 29.41.
Segui le dinamiche di Net Lease Office Properties of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NLOP News
Intervallo Giornaliero
29.07 29.41
Intervallo Annuale
26.20 34.53
- Chiusura Precedente
- 29.31
- Apertura
- 29.16
- Bid
- 29.09
- Ask
- 29.39
- Minimo
- 29.07
- Massimo
- 29.41
- Volume
- 187
- Variazione giornaliera
- -0.75%
- Variazione Mensile
- -0.78%
- Variazione Semestrale
- -6.61%
- Variazione Annuale
- -4.06%
20 settembre, sabato