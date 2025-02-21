QuotazioniSezioni
Valute / NLOP
Tornare a Azioni

NLOP: Net Lease Office Properties of Beneficial Interest

29.09 USD 0.22 (0.75%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NLOP ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.07 e ad un massimo di 29.41.

Segui le dinamiche di Net Lease Office Properties of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NLOP News

Intervallo Giornaliero
29.07 29.41
Intervallo Annuale
26.20 34.53
Chiusura Precedente
29.31
Apertura
29.16
Bid
29.09
Ask
29.39
Minimo
29.07
Massimo
29.41
Volume
187
Variazione giornaliera
-0.75%
Variazione Mensile
-0.78%
Variazione Semestrale
-6.61%
Variazione Annuale
-4.06%
20 settembre, sabato