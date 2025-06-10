FiyatlarBölümler
NEN: New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos

72.0000 USD 0.9799 (1.38%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEN fiyatı bugün 1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.0000 ve Yüksek fiyatı olarak 72.0000 aralığında işlem gördü.

New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
72.0000 72.0000
Yıllık aralık
71.0000 84.0000
Önceki kapanış
71.0201
Açılış
72.0000
Satış
72.0000
Alış
72.0030
Düşük
72.0000
Yüksek
72.0000
Hacim
1
Günlük değişim
1.38%
Aylık değişim
0.18%
6 aylık değişim
-10.00%
Yıllık değişim
-12.20%
21 Eylül, Pazar