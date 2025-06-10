Dövizler / NEN
NEN: New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos
72.0000 USD 0.9799 (1.38%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NEN fiyatı bugün 1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.0000 ve Yüksek fiyatı olarak 72.0000 aralığında işlem gördü.
New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NEN haberleri
Günlük aralık
72.0000 72.0000
Yıllık aralık
71.0000 84.0000
- Önceki kapanış
- 71.0201
- Açılış
- 72.0000
- Satış
- 72.0000
- Alış
- 72.0030
- Düşük
- 72.0000
- Yüksek
- 72.0000
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 1.38%
- Aylık değişim
- 0.18%
- 6 aylık değişim
- -10.00%
- Yıllık değişim
- -12.20%
21 Eylül, Pazar