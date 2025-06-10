시세섹션
통화 / NEN
NEN: New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos

72.0000 USD 0.9799 (1.38%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NEN 환율이 오늘 1.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 72.0000이고 고가는 72.0000이었습니다.

New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
72.0000 72.0000
년간 변동
71.0000 84.0000
이전 종가
71.0201
시가
72.0000
Bid
72.0000
Ask
72.0030
저가
72.0000
고가
72.0000
볼륨
1
일일 변동
1.38%
월 변동
0.18%
6개월 변동
-10.00%
년간 변동율
-12.20%
