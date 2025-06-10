Währungen / NEN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NEN: New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos
72.0000 USD 0.9799 (1.38%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEN hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.0000 bis zu einem Hoch von 72.0000 gehandelt.
Verfolgen Sie die New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
NEN News
Tagesspanne
72.0000 72.0000
Jahresspanne
71.0000 84.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.0201
- Eröffnung
- 72.0000
- Bid
- 72.0000
- Ask
- 72.0030
- Tief
- 72.0000
- Hoch
- 72.0000
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.38%
- Monatsänderung
- 0.18%
- 6-Monatsänderung
- -10.00%
- Jahresänderung
- -12.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K