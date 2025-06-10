Valute / NEN
NEN: New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos
72.0000 USD 0.9799 (1.38%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEN ha avuto una variazione del 1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.0000 e ad un massimo di 72.0000.
Segui le dinamiche di New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NEN News
Intervallo Giornaliero
72.0000 72.0000
Intervallo Annuale
71.0000 84.0000
- Chiusura Precedente
- 71.0201
- Apertura
- 72.0000
- Bid
- 72.0000
- Ask
- 72.0030
- Minimo
- 72.0000
- Massimo
- 72.0000
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.38%
- Variazione Mensile
- 0.18%
- Variazione Semestrale
- -10.00%
- Variazione Annuale
- -12.20%
21 settembre, domenica