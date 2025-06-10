QuotazioniSezioni
Valute / NEN
Tornare a Azioni

NEN: New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos

72.0000 USD 0.9799 (1.38%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NEN ha avuto una variazione del 1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.0000 e ad un massimo di 72.0000.

Segui le dinamiche di New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NEN News

Intervallo Giornaliero
72.0000 72.0000
Intervallo Annuale
71.0000 84.0000
Chiusura Precedente
71.0201
Apertura
72.0000
Bid
72.0000
Ask
72.0030
Minimo
72.0000
Massimo
72.0000
Volume
1
Variazione giornaliera
1.38%
Variazione Mensile
0.18%
Variazione Semestrale
-10.00%
Variazione Annuale
-12.20%
21 settembre, domenica