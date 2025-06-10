CotizacionesSecciones
NEN
NEN: New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos

72.0000 USD 0.9799 (1.38%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NEN de hoy ha cambiado un 1.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.0000, mientras que el máximo ha alcanzado 72.0000.

Rango diario
72.0000 72.0000
Rango anual
71.0000 84.0000
Cierres anteriores
71.0201
Open
72.0000
Bid
72.0000
Ask
72.0030
Low
72.0000
High
72.0000
Volumen
1
Cambio diario
1.38%
Cambio mensual
0.18%
Cambio a 6 meses
-10.00%
Cambio anual
-12.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B