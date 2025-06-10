Divisas / NEN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NEN: New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos
72.0000 USD 0.9799 (1.38%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NEN de hoy ha cambiado un 1.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.0000, mientras que el máximo ha alcanzado 72.0000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
NEN News
Rango diario
72.0000 72.0000
Rango anual
71.0000 84.0000
- Cierres anteriores
- 71.0201
- Open
- 72.0000
- Bid
- 72.0000
- Ask
- 72.0030
- Low
- 72.0000
- High
- 72.0000
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 1.38%
- Cambio mensual
- 0.18%
- Cambio a 6 meses
- -10.00%
- Cambio anual
- -12.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B