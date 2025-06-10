通貨 / NEN
NEN: New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos
72.0000 USD 0.9799 (1.38%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NENの今日の為替レートは、1.38%変化しました。日中、通貨は1あたり72.0000の安値と72.0000の高値で取引されました。
New England Realty Associates Limited Partnership Class A Deposダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NEN News
1日のレンジ
72.0000 72.0000
1年のレンジ
71.0000 84.0000
- 以前の終値
- 71.0201
- 始値
- 72.0000
- 買値
- 72.0000
- 買値
- 72.0030
- 安値
- 72.0000
- 高値
- 72.0000
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 1.38%
- 1ヶ月の変化
- 0.18%
- 6ヶ月の変化
- -10.00%
- 1年の変化
- -12.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K