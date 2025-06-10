КотировкиРазделы
NEN: New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos

71.0201 USD 0.9799 (1.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NEN за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.0201, а максимальная — 71.8683.

Следите за динамикой New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
71.0201 71.8683
Годовой диапазон
71.0000 84.0000
Предыдущее закрытие
72.0000
Open
71.8683
Bid
71.0201
Ask
71.0231
Low
71.0201
High
71.8683
Объем
2
Дневное изменение
-1.36%
Месячное изменение
-1.18%
6-месячное изменение
-11.22%
Годовое изменение
-13.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.