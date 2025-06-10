Валюты / NEN
NEN: New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos
71.0201 USD 0.9799 (1.36%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEN за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.0201, а максимальная — 71.8683.
Следите за динамикой New England Realty Associates Limited Partnership Class A Depos. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- D1
- W1
- MN
Новости NEN
Дневной диапазон
71.0201 71.8683
Годовой диапазон
71.0000 84.0000
- Предыдущее закрытие
- 72.0000
- Open
- 71.8683
- Bid
- 71.0201
- Ask
- 71.0231
- Low
- 71.0201
- High
- 71.8683
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -1.36%
- Месячное изменение
- -1.18%
- 6-месячное изменение
- -11.22%
- Годовое изменение
- -13.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.