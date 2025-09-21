Dövizler / NE-WT
NE-WT: Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants
17.2701 USD 1.8299 (9.58%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NE-WT fiyatı bugün -9.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.2701 ve Yüksek fiyatı olarak 17.2701 aralığında işlem gördü.
Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
17.2701 17.2701
Yıllık aralık
10.7900 26.9500
- Önceki kapanış
- 19.1000
- Açılış
- 17.2701
- Satış
- 17.2701
- Alış
- 17.2731
- Düşük
- 17.2701
- Yüksek
- 17.2701
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- -9.58%
- Aylık değişim
- -9.58%
- 6 aylık değişim
- 3.04%
- Yıllık değişim
- -12.64%
21 Eylül, Pazar