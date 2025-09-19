クォートセクション
通貨 / NE-WT
NE-WT: Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants

17.2701 USD 1.8299 (9.58%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NE-WTの今日の為替レートは、-9.58%変化しました。日中、通貨は1あたり17.2701の安値と17.2701の高値で取引されました。

Noble Corporation plc Tranche 1 Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.2701 17.2701
1年のレンジ
10.7900 26.9500
以前の終値
19.1000
始値
17.2701
買値
17.2701
買値
17.2731
安値
17.2701
高値
17.2701
出来高
1
1日の変化
-9.58%
1ヶ月の変化
-9.58%
6ヶ月の変化
3.04%
1年の変化
-12.64%
