NE-WT: Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants
17.2701 USD 1.8299 (9.58%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NE-WTの今日の為替レートは、-9.58%変化しました。日中、通貨は1あたり17.2701の安値と17.2701の高値で取引されました。
Noble Corporation plc Tranche 1 Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
17.2701 17.2701
1年のレンジ
10.7900 26.9500
- 以前の終値
- 19.1000
- 始値
- 17.2701
- 買値
- 17.2701
- 買値
- 17.2731
- 安値
- 17.2701
- 高値
- 17.2701
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -9.58%
- 1ヶ月の変化
- -9.58%
- 6ヶ月の変化
- 3.04%
- 1年の変化
- -12.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K