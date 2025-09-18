CotaçõesSeções
Moedas / NE-WT
NE-WT: Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants

17.2701 USD 1.8299 (9.58%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NE-WT para hoje mudou para -9.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.2701 e o mais alto foi 17.2701.

Veja a dinâmica do par de moedas Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
17.2701 17.2701
Faixa anual
10.7900 26.9500
Fechamento anterior
19.1000
Open
17.2701
Bid
17.2701
Ask
17.2731
Low
17.2701
High
17.2701
Volume
1
Mudança diária
-9.58%
Mudança mensal
-9.58%
Mudança de 6 meses
3.04%
Mudança anual
-12.64%
