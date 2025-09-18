Moedas / NE-WT
NE-WT: Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants
17.2701 USD 1.8299 (9.58%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NE-WT para hoje mudou para -9.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.2701 e o mais alto foi 17.2701.
Veja a dinâmica do par de moedas Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
17.2701 17.2701
Faixa anual
10.7900 26.9500
- Fechamento anterior
- 19.1000
- Open
- 17.2701
- Bid
- 17.2701
- Ask
- 17.2731
- Low
- 17.2701
- High
- 17.2701
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -9.58%
- Mudança mensal
- -9.58%
- Mudança de 6 meses
- 3.04%
- Mudança anual
- -12.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh