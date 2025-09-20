CotationsSections
NE-WT: Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants

17.2701 USD 1.8299 (9.58%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NE-WT a changé de -9.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.2701 et à un maximum de 17.2701.

Suivez la dynamique Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.2701 17.2701
Range Annuel
10.7900 26.9500
Clôture Précédente
19.1000
Ouverture
17.2701
Bid
17.2701
Ask
17.2731
Plus Bas
17.2701
Plus Haut
17.2701
Volume
1
Changement quotidien
-9.58%
Changement Mensuel
-9.58%
Changement à 6 Mois
3.04%
Changement Annuel
-12.64%
20 septembre, samedi