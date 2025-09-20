Devises / NE-WT
NE-WT: Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants
17.2701 USD 1.8299 (9.58%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NE-WT a changé de -9.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.2701 et à un maximum de 17.2701.
Suivez la dynamique Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
17.2701 17.2701
Range Annuel
10.7900 26.9500
- Clôture Précédente
- 19.1000
- Ouverture
- 17.2701
- Bid
- 17.2701
- Ask
- 17.2731
- Plus Bas
- 17.2701
- Plus Haut
- 17.2701
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -9.58%
- Changement Mensuel
- -9.58%
- Changement à 6 Mois
- 3.04%
- Changement Annuel
- -12.64%
20 septembre, samedi