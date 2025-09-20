Valute / NE-WT
NE-WT
17.2701 USD 1.8299 (9.58%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NE-WT ha avuto una variazione del -9.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.2701 e ad un massimo di 17.2701.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.2701 17.2701
Intervallo Annuale
10.7900 26.9500
- Chiusura Precedente
- 19.1000
- Apertura
- 17.2701
- Bid
- 17.2701
- Ask
- 17.2731
- Minimo
- 17.2701
- Massimo
- 17.2701
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -9.58%
- Variazione Mensile
- -9.58%
- Variazione Semestrale
- 3.04%
- Variazione Annuale
- -12.64%
20 settembre, sabato