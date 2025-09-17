КотировкиРазделы
Валюты / NE-WT
NE-WT

17.2701 USD 1.8299 (9.58%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NE-WT за сегодня изменился на -9.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.2701, а максимальная — 17.2701.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.2701 17.2701
Годовой диапазон
10.7900 26.9500
Предыдущее закрытие
19.1000
Open
17.2701
Bid
17.2701
Ask
17.2731
Low
17.2701
High
17.2701
Объем
1
Дневное изменение
-9.58%
Месячное изменение
-9.58%
6-месячное изменение
3.04%
Годовое изменение
-12.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.