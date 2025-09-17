Валюты / NE-WT
NE-WT
17.2701 USD 1.8299 (9.58%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NE-WT за сегодня изменился на -9.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.2701, а максимальная — 17.2701.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
17.2701 17.2701
Годовой диапазон
10.7900 26.9500
- Предыдущее закрытие
- 19.1000
- Open
- 17.2701
- Bid
- 17.2701
- Ask
- 17.2731
- Low
- 17.2701
- High
- 17.2701
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -9.58%
- Месячное изменение
- -9.58%
- 6-месячное изменение
- 3.04%
- Годовое изменение
- -12.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.