Währungen / NE-WT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NE-WT: Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants
17.2701 USD 1.8299 (9.58%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NE-WT hat sich für heute um -9.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.2701 bis zu einem Hoch von 17.2701 gehandelt.
Verfolgen Sie die Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
17.2701 17.2701
Jahresspanne
10.7900 26.9500
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.1000
- Eröffnung
- 17.2701
- Bid
- 17.2701
- Ask
- 17.2731
- Tief
- 17.2701
- Hoch
- 17.2701
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -9.58%
- Monatsänderung
- -9.58%
- 6-Monatsänderung
- 3.04%
- Jahresänderung
- -12.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K