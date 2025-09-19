KurseKategorien
Währungen / NE-WT
Zurück zum Aktien

NE-WT: Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants

17.2701 USD 1.8299 (9.58%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NE-WT hat sich für heute um -9.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.2701 bis zu einem Hoch von 17.2701 gehandelt.

Verfolgen Sie die Noble Corporation plc Tranche 1 Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
17.2701 17.2701
Jahresspanne
10.7900 26.9500
Vorheriger Schlusskurs
19.1000
Eröffnung
17.2701
Bid
17.2701
Ask
17.2731
Tief
17.2701
Hoch
17.2701
Volumen
1
Tagesänderung
-9.58%
Monatsänderung
-9.58%
6-Monatsänderung
3.04%
Jahresänderung
-12.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K