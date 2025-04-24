Dövizler / NCNA
NCNA: NuCana plc - American Depositary Shares
3.69 USD 0.30 (7.52%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NCNA fiyatı bugün -7.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.62 ve Yüksek fiyatı olarak 4.00 aralığında işlem gördü.
NuCana plc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NCNA haberleri
- NuCana regains Nasdaq compliance, extends cash runway into 2029
- Editas Medicine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on EDIT-401 progress
- Wells Fargo raises Editas Medicine stock price target to $4 on EDIT-401 data
- H.C. Wainwright raises Editas Medicine stock price target to $5 on pipeline progress
- Baird raises Editas Medicine stock price target to $6 on pipeline progress
- NuCana completes cancellation of all remaining Series A Warrants
- NuCana to implement 1:200 reverse ADS split to boost share price
- NuCana enters $100 million at-the-market sales agreement for ADS offering
- nucana plc announces annual report release and upcoming agm
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/6/25 - TipRanks.com
Günlük aralık
3.62 4.00
Yıllık aralık
0.03 4.95
- Önceki kapanış
- 3.99
- Açılış
- 3.98
- Satış
- 3.69
- Alış
- 3.99
- Düşük
- 3.62
- Yüksek
- 4.00
- Hacim
- 450
- Günlük değişim
- -7.52%
- Aylık değişim
- 15.67%
- 6 aylık değişim
- 280.41%
- Yıllık değişim
- 63.27%
21 Eylül, Pazar