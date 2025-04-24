通貨 / NCNA
NCNA: NuCana plc - American Depositary Shares
3.99 USD 0.03 (0.76%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NCNAの今日の為替レートは、0.76%変化しました。日中、通貨は1あたり3.96の安値と4.22の高値で取引されました。
NuCana plc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NCNA News
1日のレンジ
3.96 4.22
1年のレンジ
0.03 4.95
- 以前の終値
- 3.96
- 始値
- 4.00
- 買値
- 3.99
- 買値
- 4.29
- 安値
- 3.96
- 高値
- 4.22
- 出来高
- 331
- 1日の変化
- 0.76%
- 1ヶ月の変化
- 25.08%
- 6ヶ月の変化
- 311.34%
- 1年の変化
- 76.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K