NCNA: NuCana plc - American Depositary Shares
4.42 USD 0.08 (1.78%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NCNA за сегодня изменился на -1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.42, а максимальная — 4.87.
Следите за динамикой NuCana plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.42 4.87
Годовой диапазон
0.03 4.95
- Предыдущее закрытие
- 4.50
- Open
- 4.63
- Bid
- 4.42
- Ask
- 4.72
- Low
- 4.42
- High
- 4.87
- Объем
- 720
- Дневное изменение
- -1.78%
- Месячное изменение
- 38.56%
- 6-месячное изменение
- 355.67%
- Годовое изменение
- 95.58%
