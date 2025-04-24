КотировкиРазделы
NCNA: NuCana plc - American Depositary Shares

4.42 USD 0.08 (1.78%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NCNA за сегодня изменился на -1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.42, а максимальная — 4.87.

Следите за динамикой NuCana plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.42 4.87
Годовой диапазон
0.03 4.95
Предыдущее закрытие
4.50
Open
4.63
Bid
4.42
Ask
4.72
Low
4.42
High
4.87
Объем
720
Дневное изменение
-1.78%
Месячное изменение
38.56%
6-месячное изменение
355.67%
Годовое изменение
95.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.