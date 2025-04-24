Moedas / NCNA
NCNA: NuCana plc - American Depositary Shares
4.07 USD 0.11 (2.78%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NCNA para hoje mudou para 2.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.00 e o mais alto foi 4.22.
Veja a dinâmica do par de moedas NuCana plc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NCNA Notícias
- NuCana regains Nasdaq compliance, extends cash runway into 2029
- NuCana completes cancellation of all remaining Series A Warrants
- NuCana to implement 1:200 reverse ADS split to boost share price
- NuCana enters $100 million at-the-market sales agreement for ADS offering
- nucana plc announces annual report release and upcoming agm
Faixa diária
4.00 4.22
Faixa anual
0.03 4.95
- Fechamento anterior
- 3.96
- Open
- 4.00
- Bid
- 4.07
- Ask
- 4.37
- Low
- 4.00
- High
- 4.22
- Volume
- 195
- Mudança diária
- 2.78%
- Mudança mensal
- 27.59%
- Mudança de 6 meses
- 319.59%
- Mudança anual
- 80.09%
