货币 / NCNA
NCNA: NuCana plc - American Depositary Shares
4.09 USD 0.33 (7.47%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NCNA汇率已更改-7.47%。当日，交易品种以低点4.00和高点4.35进行交易。
关注NuCana plc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NCNA新闻
- NuCana regains Nasdaq compliance, extends cash runway into 2029
- NuCana completes cancellation of all remaining Series A Warrants
- NuCana to implement 1:200 reverse ADS split to boost share price
- NuCana enters $100 million at-the-market sales agreement for ADS offering
- nucana plc announces annual report release and upcoming agm
- NuCana Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
日范围
4.00 4.35
年范围
0.03 4.95
- 前一天收盘价
- 4.42
- 开盘价
- 4.23
- 卖价
- 4.09
- 买价
- 4.39
- 最低价
- 4.00
- 最高价
- 4.35
- 交易量
- 423
- 日变化
- -7.47%
- 月变化
- 28.21%
- 6个月变化
- 321.65%
- 年变化
- 80.97%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值