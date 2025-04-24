Währungen / NCNA
NCNA: NuCana plc - American Depositary Shares
3.84 USD 0.15 (3.76%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NCNA hat sich für heute um -3.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.73 bis zu einem Hoch von 4.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die NuCana plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NCNA News
- NuCana regains Nasdaq compliance, extends cash runway into 2029
- NuCana completes cancellation of all remaining Series A Warrants
Tagesspanne
3.73 4.00
Jahresspanne
0.03 4.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.99
- Eröffnung
- 3.98
- Bid
- 3.84
- Ask
- 4.14
- Tief
- 3.73
- Hoch
- 4.00
- Volumen
- 75
- Tagesänderung
- -3.76%
- Monatsänderung
- 20.38%
- 6-Monatsänderung
- 295.88%
- Jahresänderung
- 69.91%
