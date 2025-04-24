시세섹션
통화 / NCNA
주식로 돌아가기

NCNA: NuCana plc - American Depositary Shares

3.69 USD 0.30 (7.52%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NCNA 환율이 오늘 -7.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.62이고 고가는 4.00이었습니다.

NuCana plc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NCNA News

일일 변동 비율
3.62 4.00
년간 변동
0.03 4.95
이전 종가
3.99
시가
3.98
Bid
3.69
Ask
3.99
저가
3.62
고가
4.00
볼륨
450
일일 변동
-7.52%
월 변동
15.67%
6개월 변동
280.41%
년간 변동율
63.27%
20 9월, 토요일