NCNA: NuCana plc - American Depositary Shares
3.69 USD 0.30 (7.52%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NCNA de hoy ha cambiado un -7.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.62, mientras que el máximo ha alcanzado 4.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NuCana plc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.62 4.00
Rango anual
0.03 4.95
Cierres anteriores
- 3.99
Open
- 3.98
Bid
- 3.69
Ask
- 3.99
Low
- 3.62
High
- 4.00
Volumen
- 450
Cambio diario
- -7.52%
Cambio mensual
- 15.67%
Cambio a 6 meses
- 280.41%
Cambio anual
- 63.27%
21 septiembre, domingo