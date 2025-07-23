FiyatlarBölümler
Dövizler / NBIX
NBIX: Neurocrine Biosciences Inc

145.23 USD 0.43 (0.30%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NBIX fiyatı bugün -0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 143.57 ve Yüksek fiyatı olarak 146.32 aralığında işlem gördü.

Neurocrine Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
143.57 146.32
Yıllık aralık
84.23 154.62
Önceki kapanış
145.66
Açılış
146.32
Satış
145.23
Alış
145.53
Düşük
143.57
Yüksek
146.32
Hacim
2.312 K
Günlük değişim
-0.30%
Aylık değişim
4.42%
6 aylık değişim
31.47%
Yıllık değişim
26.20%
21 Eylül, Pazar