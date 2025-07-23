Dövizler / NBIX
NBIX: Neurocrine Biosciences Inc
145.23 USD 0.43 (0.30%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NBIX fiyatı bugün -0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 143.57 ve Yüksek fiyatı olarak 146.32 aralığında işlem gördü.
Neurocrine Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
143.57 146.32
Yıllık aralık
84.23 154.62
- Önceki kapanış
- 145.66
- Açılış
- 146.32
- Satış
- 145.23
- Alış
- 145.53
- Düşük
- 143.57
- Yüksek
- 146.32
- Hacim
- 2.312 K
- Günlük değişim
- -0.30%
- Aylık değişim
- 4.42%
- 6 aylık değişim
- 31.47%
- Yıllık değişim
- 26.20%
21 Eylül, Pazar