NBIX: Neurocrine Biosciences Inc

140.90 USD 0.46 (0.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NBIX за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.25, а максимальная — 141.00.

Следите за динамикой Neurocrine Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
139.25 141.00
Годовой диапазон
84.23 154.62
Предыдущее закрытие
140.44
Open
140.44
Bid
140.90
Ask
141.20
Low
139.25
High
141.00
Объем
1.797 K
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
1.31%
6-месячное изменение
27.55%
Годовое изменение
22.44%
