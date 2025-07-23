Währungen / NBIX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NBIX: Neurocrine Biosciences Inc
145.66 USD 2.93 (2.05%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NBIX hat sich für heute um 2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 143.34 bis zu einem Hoch von 146.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Neurocrine Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBIX News
- Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) Presents at TD Cowen's 5th
- Neurocrine Biosciences auf dem TD Cowen Summit: Neuausrichtung der F&E-Strategie
- Neurocrine Biosciences at TD Cowen Summit: Evolving R&D Strategy
- Neurocrine präsentiert neue Phase-2-Daten zu Depressionsbehandlung
- Neurocrine to present new phase 2 data for depression treatment
- Neurocrine at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Innovation
- Neurocrine Bio. stock price target raised to $149 by RBC Capital
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Inside XBI: What The SPDR S&P Biotech ETF Offers Investors (NYSEARCA:XBI)
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- Xenon Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Neurocrine (NBIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neurocrine (NBIX) Q2 Revenue Jumps 17%
- Guggenheim raises Neurocrine Bio. stock price target on strong Ingrezza sales
- Neurocrine Bio. price target raised to $145 from $140 at Mizuho
- Neurocrine Bio. stock price target raised by BMO Capital to $124
- Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neurocrine Biosciences, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NBIX)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Neurocrine (NBIX) Q2 Earnings
- Neurocrine Biosciences (NBIX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Neurocrine earnings beat by $0.69, revenue topped estimates
- CPRX vs. NBIX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Indivior PLC (INDV) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Neurocrine Biosciences (NBIX) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Tagesspanne
143.34 146.03
Jahresspanne
84.23 154.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 142.73
- Eröffnung
- 143.86
- Bid
- 145.66
- Ask
- 145.96
- Tief
- 143.34
- Hoch
- 146.03
- Volumen
- 2.092 K
- Tagesänderung
- 2.05%
- Monatsänderung
- 4.73%
- 6-Monatsänderung
- 31.85%
- Jahresänderung
- 26.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K